Над Белгородом заработала противовоздушная оборона
Местные жители увидели две противоракеты, которые выпустили по воздушным целям над городом.
Над Белгородом заработала противовоздушная оборона. Об этом в пятницу, 15 апреля,
Официальных заявлений от Минобороны пока не поступало. Однако местные жители увидели две противоракеты, которые выпустили по воздушным целям над городом.
Ранее в Минобороны заявили, что в случае атак ВСУ на территорию страны, Россия нарастит ракетные удары по Киеву.
Фото komandirovka