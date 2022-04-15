Над Белгородом заработала противовоздушная оборона

Местные жители увидели две противоракеты, которые выпустили по воздушным целям над городом.

Над Белгородом заработала противовоздушная оборона. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили РИА Новости.

Официальных заявлений от Минобороны пока не поступало. Однако местные жители увидели две противоракеты, которые выпустили по воздушным целям над городом.

Ранее в Минобороны заявили, что в случае атак ВСУ на территорию страны, Россия нарастит ракетные удары по Киеву.

Фото komandirovka