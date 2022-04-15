Минпромторг обвинил перевозчиков в срыве поставок продукции

Отмечается, что в данный момент есть сложности с перевозками из-за отказа сотрудничества международных компаний, в первую очередь, из «недружественных государств».

Некоторые зарубежные логистические компании отказались возить российские грузы. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что в данный момент есть сложности с перевозками из-за отказа сотрудничества международных компаний, в первую очередь, из «недружественных государств».

В Минпромторге пояснили, что сложности вызвал запрет Евросоюза на въезд грузовиков с российскими номерами и отказ европейских страховщиков покрывать риски для машин из ЕС на территории России.

В ведомстве заявили, что следят за ситуацией и помогают отечественным компаниям решать проблемы с доставкой.