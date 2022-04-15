Минобороны предупредило об ответных ударах по объектам в Киеве в случае атак на Россию

Украинские силовики начали обстреливать граничащие с ними населенные пункты России. ВСУ обстреляли Брянскую и Белгородскую области. Пострадали восемь человек. По словам Конашенкова, если украинская сторона не прекратит, то российская армия нарастит ответные удары по киевским городам.

Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на территорию страны. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, передали РИА Новости.

Украинские силовики начали обстреливать граничащие с ними населенные пункты России. ВСУ обстреляли Брянскую и Белгородскую области. Пострадали восемь человек.

По словам Конашенкова, если украинская сторона не прекратит, то российская армия нарастит ответные удары по киевским городам.

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будет наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал он.