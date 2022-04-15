ГК «Автоимпорт» отмечает 25-летний юбилей

В 1997 году компанией был принят первый заказ на запчасти.

15 апреля ГК «Автоимпорт» празднует 25-летний юбилей. Группа входит в топ-30 крупнейших холдингов автомобильной отрасли России.

В 1991 году Олег Смирнов с группой единомышленников наладил импорт автомобилей и запасных частей. Годом начала работы компании под брендом «Автоимпорт» считается 1997 год. Именно тогда был принят первый заказ на запчасти из-за рубежа.

Сегодня группа компаний занимает больше половины регионального рынка. Она объединяет четыре города, 20 брендов, 30 дилерских центров, 40 сервисных центров, десять площадок автомобилей с пробегом, сеть магазинов запчастей, автошколу с современным парком, а также прокат и круглосуточный сервис эвакуации.

«Сегодня нет ни одной задачи в автомобильном бизнесе, с которой мы не справились бы», — отмечает Олег Смирнов, президент группы компаний «Автоимпорт», президент региональной федерации хоккея, региональный представитель Ночной хоккейной лиги, депутат Рязанской гордумы.

Холдинг активно участвует в общественной жизни города. Ежегодно Г. К. «Автоимпорт» задействована в акциях «Бессмертный полк», «Цветочный патруль», а также оказывает посильную помощь в социально значимых проектах города.

В рамках ГК «Автоимпорт» проводится спартакиада по 15 видам спорта. В ней участвуют десять команд из четырех регионов, а это более 700 спортсменов и свыше 500 болельщиков.

Пропаганда спорта и здорового образа жизни стала неотъемлемой частью жизни компании. Благодаря Олегу Смирнову Рязань стала столицей любительского хоккея. Олег Евгеньевич не только сам прекрасно играет, но и отмечен на самом высоком уровне. Бизнесмен награжден орденом «За развитие хоккея», награду вручил лично президент России Владимир Путин.