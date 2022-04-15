Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
10°
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 81.29 1.44 15/04
ЦБ EUR 88 1.28 15/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
2 450
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
2 877
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
3 303
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
6 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
ГК «Автоимпорт» отмечает 25-летний юбилей
В 1997 году компанией был принят первый заказ на запчасти.

15 апреля ГК «Автоимпорт» празднует 25-летний юбилей. Группа входит в топ-30 крупнейших холдингов автомобильной отрасли России.

В 1991 году Олег Смирнов с группой единомышленников наладил импорт автомобилей и запасных частей. Годом начала работы компании под брендом «Автоимпорт» считается 1997 год. Именно тогда был принят первый заказ на запчасти из-за рубежа.

Сегодня группа компаний занимает больше половины регионального рынка. Она объединяет четыре города, 20 брендов, 30 дилерских центров, 40 сервисных центров, десять площадок автомобилей с пробегом, сеть магазинов запчастей, автошколу с современным парком, а также прокат и круглосуточный сервис эвакуации.

«Сегодня нет ни одной задачи в автомобильном бизнесе, с которой мы не справились бы», — отмечает Олег Смирнов, президент группы компаний «Автоимпорт», президент региональной федерации хоккея, региональный представитель Ночной хоккейной лиги, депутат Рязанской гордумы.

Холдинг активно участвует в общественной жизни города. Ежегодно Г. К. «Автоимпорт» задействована в акциях «Бессмертный полк», «Цветочный патруль», а также оказывает посильную помощь в социально значимых проектах города.

В рамках ГК «Автоимпорт» проводится спартакиада по 15 видам спорта. В ней участвуют десять команд из четырех регионов, а это более 700 спортсменов и свыше 500 болельщиков.

Пропаганда спорта и здорового образа жизни стала неотъемлемой частью жизни компании. Благодаря Олегу Смирнову Рязань стала столицей любительского хоккея. Олег Евгеньевич не только сам прекрасно играет, но и отмечен на самом высоком уровне. Бизнесмен награжден орденом «За развитие хоккея», награду вручил лично президент России Владимир Путин.