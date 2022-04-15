Депутаты рязанской облдумы приняли закон о новой выплате для семей с детьми

Заседание прошло в четверг, 14 апреля.

Депутаты Рязанской областной думы приняли изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки населения». Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Заседание прошло в четверг, 14 апреля.

Документ дополнили статьей о ежемесячной денежной выплате на ребенка возрастом от восьми до 17 лет. Новое пособие установил президент Владимир Путин. Право на выплаты получили семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения по региону.

По предварительным данным, в Рязанской области новое денежное пособие смогут получать более 33 тысяч человек. Выплаты будут осуществляться на условиях софинансирования: 88% средств выделят из федерального бюджета, 12% - из регионального. Обращаться за назначением пособия можно с 1 мая в Пенсионный фонд или через единый портал госуслуг.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что введение новой выплаты позволит повысить уровень материальной поддержки семей с невысокими доходами.

«Она значительно превышает действующее региональное детское пособие», — отметил глава регионального парламента.

Теперь рязанцы могут получать 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода, — пояснил глава регионального парламента. — Тем не менее, нам необходимо активно работать над тем, чтобы количество семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сокращалось, чтобы родители имели возможность больше зарабатывать, чтобы благосостояние граждан росло, а качество жизни улучшилось.