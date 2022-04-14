Владелец шрифтов Times New Roman и Arial закрыл доступ к библиотеке для россиян

Речь идет о компании Monotype.

Компания Monotype закрыла доступ к библиотеке шрифтов для пользователей из России. Об этом сообщили « Ведомости » со ссылкой на источник в российской IT-компании.

Как пишет издание, сайт компании доступен на территории России. Однако при попытке открытия страницы с каталогом шрифтов пользователь видит информацию о запрете доступа. «Вероятно, владелец сайта установил ограничения, препятствующие доступу к сайту», — приводит текст сообщения издание.

Отмечается, что компания Monotype владеет правами на шрифты Times New Roman, Arial. В ее библиотеку входят Helvetica, Verdana, Tahoma.