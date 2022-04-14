Верховная рада запретила символы Z и V

Отметим, буквы Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламент решил запретить российские символы спецоперации Z и V. Об этом передает РИА Новости .

Гончаренко заявил, что принят закон, «полностью запрещающий Z и V».

Ранее логотип с латинской буквой Z решили запретить несколько федеральных земель Германии. Рада в начале апреля приняла законопроект, запрещающий использование V и Z в стране.

Отметим, буквы Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине.