Верховная рада запретила символы Z и V
Отметим, буквы Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламент решил запретить российские символы спецоперации Z и V. Об этом передает
Гончаренко заявил, что принят закон, «полностью запрещающий Z и V».
Ранее логотип с латинской буквой Z решили запретить несколько федеральных земель Германии. Рада в начале апреля приняла законопроект, запрещающий использование V и Z в стране.
Отметим, буквы Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине.