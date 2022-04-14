В Свердловской области полицейский покончил с собой рядом с кладбищем

Мужчина служил участковым уполномоченным отдела полиции № 17. Он выехал в сторону садовых домов для проверки сообщения о похищенных вещах и перестал выходить на связь.

В Свердловской области возле кладбища нашли тело полицейского. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Трагедия произошла недалеко от поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом. Мужчина служил участковым уполномоченным отдела полиции № 17. Он выехал в сторону садовых домов для проверки сообщения о похищенных вещах и перестал выходить на связь.

Со слов источника, смерть участкового не связывают с криминалом. Они уверены, что мужчина покончил с собой.

Тело отправили на экспертизу. Проводится проверка.