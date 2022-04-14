В Свердловской области полицейский покончил с собой рядом с кладбищем
Мужчина служил участковым уполномоченным отдела полиции № 17. Он выехал в сторону садовых домов для проверки сообщения о похищенных вещах и перестал выходить на связь.
В Свердловской области возле кладбища нашли тело полицейского. Об этом в четверг, 14 апреля,
Трагедия произошла недалеко от поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом. Мужчина служил участковым уполномоченным отдела полиции № 17. Он выехал в сторону садовых домов для проверки сообщения о похищенных вещах и перестал выходить на связь.
Со слов источника, смерть участкового не связывают с криминалом. Они уверены, что мужчина покончил с собой.
Тело отправили на экспертизу. Проводится проверка.