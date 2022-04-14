В Шацком районе ввели режим повышенной готовности из-за высокого риска пожароопасности

Режим повышенной готовности ввели в связи с частыми случаями возгорания сухой травы.

В Шацком районе ввели режим повышенной готовности. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило ИД «Пресса».

Режим повышенной готовности ввели в связи с частыми случаями возгорания сухой травы. Шацкие пожарные напомнили сельчанам о правилах противопожарной безопасности: очистить участки от сухой травы и мусора, установить емкости с водой и приобрести огнетушитель.

«Весной большую опасность представляют собой стихийные пожары, возникающие по причине пала сухой травы. Поэтому, помощь в организации опашки населенных пунктов сейчас актуальна и необходима. Мы благодарны местному жителю Ивану Савостину за помощь в опашке вокруг границ села Завидного. Этим он обезопасил жителей от пожара», — рассказала глава Желанновского сельского поселения Нина Нечина.