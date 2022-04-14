В Рязанской области упростили «клиентский путь» инвестора

О том, как с применением lean-технологий велась подготовка документа, рассказала директор корпорации развития Рязанской области Оксана Любимова на координационном совете по внедрению «бережливых» практик.

Обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов, реализующих проекты на территории Рязанской области, — цель свода инвестправил, разработанного в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта 2.0. О том, как с применением lean-технологий велась подготовка документа, рассказала директор корпорации развития Рязанской области Оксана Любимова на координационном совете по внедрению «бережливых» практик.

«Практическое использование свода позволит гарантировать инвестору понятные и прозрачные „правила игры“, улучшить инвестиционный климат и имидж Рязанской области, а также будет способствовать повышению эффективности межведомственного взаимодействия в процессе реализации инвестиционных проектов на территории региона», — отметила директор корпорации развития.

По оценке разработчиков, свод упрощает «клиентский путь» инвестора при взаимодействии с органами исполнительной власти, ресурсоснабжающими организациями при реализации инвестпроектов на территории Рязанской области. Алгоритм представляет собой порядок действий инвестора с момента обращения в Корпорацию развития до оформления права собственности на введенный в эксплуатацию объект. По каждому этапу указаны задействованные организации, сроки предоставления услуг, нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру их получения, перечень, шаблоны и образцы заполнения всех необходимых документов.

«Свод правил помогает нам структурировать работу практически во всех сферах, — обозначила периметр охвата новых правил директор Корпорации. — Приоритетными направлениями работы стали услуги по присоединению к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, получению земельных участков в аренду, разрешения на строительство, оформление прав собственности на введенные объекты и разрешение на их ввод в эксплуатацию».

Исходя из практических потребностей инвесторов свод региональных правил был дополнен еще тремя пунктами, подлежащими оптимизации по бережливым принципам. Это обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре, подключение газоиспользующего оборудования и подключение к сетям теплоснабжения. Работа над ними будет завершена в ближайшее время.