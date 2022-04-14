В Рязанской области упростили «клиентский путь» инвестора

Обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов, реализующих проекты на территории Рязанской области, — цель свода инвестправил, разработанного в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта 2.0. О том, как с применением lean-технологий велась подготовка документа, рассказала директор корпорации развития Рязанской области Оксана Любимова на координационном совете по внедрению «бережливых» практик.
«Практическое использование свода позволит гарантировать инвестору понятные и прозрачные „правила игры“, улучшить инвестиционный климат и имидж Рязанской области, а также будет способствовать повышению эффективности межведомственного взаимодействия в процессе реализации инвестиционных проектов на территории региона», — отметила директор корпорации развития.
По оценке разработчиков, свод упрощает «клиентский путь» инвестора при взаимодействии с органами исполнительной власти, ресурсоснабжающими организациями при реализации инвестпроектов на территории Рязанской области. Алгоритм представляет собой порядок действий инвестора с момента обращения в Корпорацию развития до оформления права собственности на введенный в эксплуатацию объект. По каждому этапу указаны задействованные организации, сроки предоставления услуг, нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру их получения, перечень, шаблоны и образцы заполнения всех необходимых документов.
«Свод правил помогает нам структурировать работу практически во всех сферах, — обозначила периметр охвата новых правил директор Корпорации. — Приоритетными направлениями работы стали услуги по присоединению к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, получению земельных участков в аренду, разрешения на строительство, оформление прав собственности на введенные объекты и разрешение на их ввод в эксплуатацию».
Исходя из практических потребностей инвесторов свод региональных правил был дополнен еще тремя пунктами, подлежащими оптимизации по бережливым принципам. Это обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре, подключение газоиспользующего оборудования и подключение к сетям теплоснабжения. Работа над ними будет завершена в ближайшее время.
В конце месяца свод инвестправил будет представлен на заседании Инвестиционного комитета, после чего направлен на согласование