В Рязанской области продолжат поддерживать малый бизнес. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил губернатор Николай Любимов на заседании облдумы во время отчетного доклада «О результатах деятельности правительства Рязанской области в 2021 году».
По его словам, в пандемию сильно пострадал малый бизнес. В настоящее время регион насчитывает более 20 тысяч самозанятых граждан. Суммарных доход их деятельности составляет свыше двух миллиардов рублей. На долю малого бизнеса приходится 28,8% от валового регионального продукта. В поддержку предпринимателям правительство разработало пакет антикризисных мер. Это преференции предприятиям, мораторий на плановые проверки, отсрочка и рассрочка уплаты налогов, пересмотр условий госзакупок, сдерживание цен, реструктуризация кредитов.
«За каждым из предпринимателей — сотрудники, рабочие места, зарплата людей, их семьи и дети. Для нас важно каждое предприятие. Поэтому масштаб помощи будет только расширяться», — заявил Николай Любимов.
В целом финансовая ситуация в регионе имеет положительную динамику. За год в Рязанской области реализовали нацпроекты, выполнили народную программу и создали стратегию социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года.
Индекс промышленного производства в 2021 году составил 106,1% по сравнению с прошлым годом, а индекс обрабатывающих производств — 106,3%, а это выше показателей по всей стране.
«Объем инвестиций в основной капитал сложился в сумме 73,9 млрд. рублей, что на 12% выше, чем в 2020 году. Удалось не только сохранить рынок труда, но и значительно снизить уровень безработицы. Бюджетная политика региона названа экспертами одной из самых эффективных
Также региону удалось сэкономить около 2,5 миллиардов рублей благодаря реструктуризации бюджетных кредитов. Они пойдут на формирование магистральной инфраструктуры индустриального технопарка «Рязанский» и создание кластеров — точек роста экономики.
Кроме того, в Рязанской области внедрили новые формы в работе по привлечению инвестиций. Хороший эффект дали поездки в Беларусь, Армению, Казахстан и Узбекистан, где впервые был введен в практику механизм шоу-румов — многоотраслевых выставочных экспозиций — продукции рязанских экспортно ориентированных предприятий. По итогам поездок заключены контракты на общую сумму 1 млрд. 400 млн. рублей.