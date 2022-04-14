В Рязанской области продолжат поддерживать малый бизнес

В поддержку предпринимателям правительство разработало пакет антикризисных мер. Это преференции предприятиям, мораторий на плановые проверки, отсрочка и рассрочка уплаты налогов, пересмотр условий госзакупок, сдерживание цен, реструктуризация кредитов.

В Рязанской области продолжат поддерживать малый бизнес. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил губернатор Николай Любимов на заседании облдумы во время отчетного доклада «О результатах деятельности правительства Рязанской области в 2021 году».

По его словам, в пандемию сильно пострадал малый бизнес. В настоящее время регион насчитывает более 20 тысяч самозанятых граждан. Суммарных доход их деятельности составляет свыше двух миллиардов рублей. На долю малого бизнеса приходится 28,8% от валового регионального продукта. В поддержку предпринимателям правительство разработало пакет антикризисных мер. Это преференции предприятиям, мораторий на плановые проверки, отсрочка и рассрочка уплаты налогов, пересмотр условий госзакупок, сдерживание цен, реструктуризация кредитов.

«За каждым из предпринимателей — сотрудники, рабочие места, зарплата людей, их семьи и дети. Для нас важно каждое предприятие. Поэтому масштаб помощи будет только расширяться», — заявил Николай Любимов.

В целом финансовая ситуация в регионе имеет положительную динамику. За год в Рязанской области реализовали нацпроекты, выполнили народную программу и создали стратегию социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года.

Индекс промышленного производства в 2021 году составил 106,1% по сравнению с прошлым годом, а индекс обрабатывающих производств — 106,3%, а это выше показателей по всей стране.

«Объем инвестиций в основной капитал сложился в сумме 73,9 млрд. рублей, что на 12% выше, чем в 2020 году. Удалось не только сохранить рынок труда, но и значительно снизить уровень безработицы. Бюджетная политика региона названа экспертами одной из самых эффективных в Р. Ф. Такие результаты получены за счет федеральных и региональных мер поддержки», — сказал Николай Любимов.

Также региону удалось сэкономить около 2,5 миллиардов рублей благодаря реструктуризации бюджетных кредитов. Они пойдут на формирование магистральной инфраструктуры индустриального технопарка «Рязанский» и создание кластеров — точек роста экономики.

Кроме того, в Рязанской области внедрили новые формы в работе по привлечению инвестиций. Хороший эффект дали поездки в Беларусь, Армению, Казахстан и Узбекистан, где впервые был введен в практику механизм шоу-румов — многоотраслевых выставочных экспозиций — продукции рязанских экспортно ориентированных предприятий. По итогам поездок заключены контракты на общую сумму 1 млрд. 400 млн. рублей.