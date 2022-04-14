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В Рязани выделят 600 миллионов рублей на уличное освещение
Выделить средства на модернизацию светильников решено из-за того, что нынешнее оборудование не отвечает требованиям безопасности и становится причиной увеличения количества ДТП.

В Рязани планируют выделить 600 миллионов на улучшение уличного освещения. Об этом стало известно в четверг, 14 апреля, на внеочередном заседании гордумы.

Выделить средства на модернизацию оборудования в городе решено из-за того, что нынешнее не отвечает требованиям безопасности и становится причиной увеличения количества ДТП.

Замена светильников пройдет в течение двух лет.

В 2022 году на установку ламп выделят 150 миллионов рублей. В 2023 году — 450 миллионов рублей (300 миллионов из них выделят из областного бюджета).

На заседании отметили, что планируется создание рабочей группы по рассмотрению вопроса.

Также депутаты рассмотрели проект изменений и дополнений в бюджет города на текущий год. Доходы и расходы увеличатся на шесть миллионов рублей.

Деньги направят управлению благоустройства города, чтобы реализовать программу формирования современной городской среды.

Расходы сократятся на 85 миллионов рублей. Управление капитального строительства сэкономит 18,5 миллиона рублей при сносе школы № 28.