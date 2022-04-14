В Рязани появится инфекционный корпус детской больницы на 150 мест

Об этом заявил глава региона Николай Любимов.

В Рязани появится инфекционный корпус детской больницы. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал губернатор Николай Любимов во время публичного отчета в облдуме.

Политик отметил, что в 2022 году в регионе планируют построить 12 ФАПов и врачебную амбулаторию.

Кроме того, ожидается строительство поликлиники больницы № 11 в Песочне на 1200 посещений в смену и инфекционного корпуса областной детской больницы на 150 мест. Власти уже подготовили проектную документацию на оба объекта.