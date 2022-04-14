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В Рязани начали заделку дорожных ям горячим асфальтом
Ход работ проконтролировал заммэра Борис Ясинский.

В Рязани начали заделку ям горячим асфальтобетоном. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы бригады «ДБГ» начали на этой неделе. Ночью специалисты фрезеровали участки, а днем укладывали асфальт. Ход ремонт проконтролировал замглавы администрации Борис Ясинский.

Сегодня сотрудники учреждения работали на участках на улицах Новой и Электрозаводской. Площадь работ — 487 квадратных метров. Ранее ремонт проходил на улицах Маяковского и Нахимова, а также на Касимовском шоссе. Рабочие заделали около 250 квадратных метров выбоин.