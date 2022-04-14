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В Рязани арестовали четыре автомобиля должников
Совместный рейд провели сотрудники ДПС и регионального УФССП.

В Рязани полицейские и приставы провели рейд по должникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятия проходили на дорогах города в среду, 13 апреля. Специалисты выявляли граждан с задолженностями свыше 10 000 рублей.

В рейде использовалась система «Паутина». В «поле зрения» попадают машины, проезжающие через участки, на которых установлены автоматизированные комплексы фиксации правонарушений.

Специалисты арестовали четыре автомобиля: Mercedes, Porsche, Renault Logan, Skoda Yeti. Транспортные средства оставлены собственникам на ответственное хранение. Рязанцам выдали требования о явке в отдел ФССП.