В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты

Ранее президент Владимир Путин поручил до 20 апреля сформировать предложения о дополнительной индексации соцвыплат.

В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, передает РИА Новости .

Он сообщил, что правительство готовит «конкретные параметры» повышения, индексация произойдет в ближайшее время.

Помощника президента также заверил, что «с финансами в стране все в порядке». Он упомянул данные Минфина за первый квартал, которые показали рекордный профицит бюджета.

Орешкин добавил, что соцрасходы будут увеличиваться.

Ранее президент Владимир Путин поручил до 20 апреля сформировать предложения о дополнительной индексации соцвыплат.