В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты
Ранее президент Владимир Путин поручил до 20 апреля сформировать предложения о дополнительной индексации соцвыплат.
В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, передает
Он сообщил, что правительство готовит «конкретные параметры» повышения, индексация произойдет в ближайшее время.
Помощника президента также заверил, что «с финансами в стране все в порядке». Он упомянул данные Минфина за первый квартал, которые показали рекордный профицит бюджета.
Орешкин добавил, что соцрасходы будут увеличиваться.
Ранее президент Владимир Путин поручил до 20 апреля сформировать предложения о дополнительной индексации соцвыплат.