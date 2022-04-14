Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
Птн, 15
Сбт, 16
10°
ЦБ USD 79.85 0.22 14/04
ЦБ EUR 86.72 -0.07 14/04
Нал. USD 77.00 / 86.00 09:01
Нал. EUR 83.00 / 92.00 09:01
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 2022 15:44
1 734
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
2 213
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
2 647
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
6 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Новомичуринске пенсионер умер около подъезда
Скорая констатировала смерть 67-летнего мужчины от сердечной недостаточности.

В Новомичуринске около дома умер пенсионер. Об этом пишет ИД «Пресса».

Скорую вызвали около 15:00 в среду, 13 апреля, к подъезду дома № 19 на проспекте Смирягина. Она констатировала смерть 67-летнего мужчины от сердечной недостаточности.

«Я часто вижу, как он гуляет у дома с палочкой. А сегодня идем с дочкой домой, смотрю — медики, полиция. Десяток яиц до сих пор у скамеечки лежит — видимо, возвращался с покупками из магазина. Жалко очень, все сочувствуем этой беде», — рассказала соседка мужчины.

В сообщении отмечается, что он жил один. Его родственникам сообщили о произошедшем.