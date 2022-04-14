В Новомичуринске пенсионер умер около подъезда

Скорая констатировала смерть 67-летнего мужчины от сердечной недостаточности.

В Новомичуринске около дома умер пенсионер. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Скорую вызвали около 15:00 в среду, 13 апреля, к подъезду дома № 19 на проспекте Смирягина. Она констатировала смерть 67-летнего мужчины от сердечной недостаточности.

«Я часто вижу, как он гуляет у дома с палочкой. А сегодня идем с дочкой домой, смотрю — медики, полиция. Десяток яиц до сих пор у скамеечки лежит — видимо, возвращался с покупками из магазина. Жалко очень, все сочувствуем этой беде», — рассказала соседка мужчины.

В сообщении отмечается, что он жил один. Его родственникам сообщили о произошедшем.