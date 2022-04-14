В марте россияне стали чаще покупать отечественную бытовую технику

Об этом свидетельствуют данные ретейлеров.

В марте россияне стали чаще покупать отечественную бытовую технику. Об этом со ссылкой на данные ретейлеров сообщило издание РБК .

Как рассказал представитель «М.Видео — Эльдорадо», в марте магазины на 50-70 процентов продали больше российской и белорусской техники, чем за тот же период годом ранее. В публикации упомянуты такие бренды, как «Атлант», «Бирюса», «Витязь», «Дарина», Gefest и другие. В основном они специализируются на домашней и кухонной технике. Собеседник издания подчеркнул, что увеличение спроса связано с большим ассортиментом и низкими ценами.

В сети магазинов «Ситилинк» подтвердили повысившийся интерес к отечественной технике. Так, продажи торговых марок материнской группы Merlion по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли на 81% в феврале и на 60% — в марте.

Также, по словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, в прошлом месяце в несколько раз поднялся спрос на всю технику — особенно на импортную в среднем и высоком сегментах. Он считает, что это связано с опасением россиян из-за санкций, падением курса рубля и потенциальным закрытием границ.