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В марте россияне стали чаще покупать отечественную бытовую технику
Об этом свидетельствуют данные ретейлеров.

В марте россияне стали чаще покупать отечественную бытовую технику. Об этом со ссылкой на данные ретейлеров сообщило издание РБК.

Как рассказал представитель «М.Видео — Эльдорадо», в марте магазины на 50-70 процентов продали больше российской и белорусской техники, чем за тот же период годом ранее. В публикации упомянуты такие бренды, как «Атлант», «Бирюса», «Витязь», «Дарина», Gefest и другие. В основном они специализируются на домашней и кухонной технике. Собеседник издания подчеркнул, что увеличение спроса связано с большим ассортиментом и низкими ценами.

В сети магазинов «Ситилинк» подтвердили повысившийся интерес к отечественной технике. Так, продажи торговых марок материнской группы Merlion по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли на 81% в феврале и на 60% — в марте.

Также, по словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, в прошлом месяце в несколько раз поднялся спрос на всю технику — особенно на импортную в среднем и высоком сегментах. Он считает, что это связано с опасением россиян из-за санкций, падением курса рубля и потенциальным закрытием границ.