В Кремле не исключили участия Владимира Путина в шествии «Бессмертного полка»

Об этом сообщил представитель президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не говорил о собственном участии в акции «Бессмертный полк» в 2022 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя главы государства Дмитрия Пескова.

«Пока не могу сказать, это же только сегодня было объявлено. Пока президент ничего не говорил о своем решении», — сказал Песков журналистам.

Ранее сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что шествие в 2022 году состоится в традиционном формате. Предыдущие два года мероприятие проходило в онлайн-режиме.