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В четырех рязанских школах в 2022 году пройдет капитальный ремонт
Консолидированный бюджет составляет 248,5 миллиона рублей.

В Рязани в 2022 году отремонтируют четыре школы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Речь идет об школах №№ 22, 33, 47 и 62. Консолидированный бюджет — 248,5 миллиона рублей. Ремонт пройдет в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Подрядчиков определили во всех учреждениях. На данный момент идут подготовительные работы, а также закупаются материалы. Активный этап начнется летом, когда в школах не будет учащихся.

Специалисты проведут ремонт водоснабжения, канализации, наружных выходов, проемов, фасада, кровли, отопления, вентиляции, а также общестроительные электромонтажные работы.

Учебные кабинеты оснастят современным оборудованием и средствами обучения. Также в школах обустроят входные группы, коридоры и зоны отдыха. В библиотеках обновят фонд учебников.

Также в школах запланировано усиление антитеррористических мер и благоустройство территорий. Специалисты проведут работы по модернизации систем видеонаблюдения, заменят и отремонтируют ограждения и асфальтовые покрытия.

Отмечается, что школьники встретят учебный год в обновленных общеобразовательных учреждениях.