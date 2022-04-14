В четырех рязанских школах в 2022 году пройдет капитальный ремонт

Консолидированный бюджет составляет 248,5 миллиона рублей.

В Рязани в 2022 году отремонтируют четыре школы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации .

Речь идет об школах №№ 22, 33, 47 и 62. Консолидированный бюджет — 248,5 миллиона рублей. Ремонт пройдет в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Подрядчиков определили во всех учреждениях. На данный момент идут подготовительные работы, а также закупаются материалы. Активный этап начнется летом, когда в школах не будет учащихся.

Специалисты проведут ремонт водоснабжения, канализации, наружных выходов, проемов, фасада, кровли, отопления, вентиляции, а также общестроительные электромонтажные работы.

Учебные кабинеты оснастят современным оборудованием и средствами обучения. Также в школах обустроят входные группы, коридоры и зоны отдыха. В библиотеках обновят фонд учебников.

Также в школах запланировано усиление антитеррористических мер и благоустройство территорий. Специалисты проведут работы по модернизации систем видеонаблюдения, заменят и отремонтируют ограждения и асфальтовые покрытия.

Отмечается, что школьники встретят учебный год в обновленных общеобразовательных учреждениях.