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В 2021 году Рязанская область заняла четвертое место по темпам роста строительства жилья в ЦФО
Об этом в четверг, 14 апреля, губернатор Николай Любимов заявил во время отчета о деятельности облправительства.

В 2021 году Рязанская область заняла четвертое место по темпам роста строительства жилья в ЦФО. Об этом в четверг, 14 апреля, губернатор Николай Любимов заявил во время отчета о деятельности облправительства.

По словам главы региона, в 2021 году активно развивалось жилищное строительство. «Общая площадь введенного жилья составила почти 757 тыс. кв. м или 117% к 2020 году. По темпу роста Рязанская область занимает 4 место в ЦФО», — сказал Николай Любимов.

Губернатор назвал строительство «драйвером экономики региона». Вслед за ним стимул к развитию получают и другие отрасли. Он отметил, что работа комплекса влияет на жизни жителей региона напрямую. «Так, в 2021 году опережающими темпами шло расселение граждан из аварийного жилья. 732 человека, а по плану 530, смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов в новые квартиры», — отметил глава региона.

Постепенно решается проблема «обманутых дольщиков». С 2017 года более 3 квартиры или компенсации получили более трех тысяч семей. В 2021 году во взаимодействии с Фондом развития территорий восстановлены права участников долевого строительства дома по улице Баженова в Рязани. По трем другим объектам работа продолжается. Ее планируют завершить до конца 2023 года. «По динамике решения проблемы „обманутых дольщиков“ регион вышел на 3 место в России», — подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона добавил, что в рамках программы развития сельских территорий построили и оснастили коммуникациями 20 индивидуальных жилых домов в селе Благие Александро-Невского района. Аналогичная работа ведется в Пителине — там обустроят 50 домов. Еще 60 домов — в селе Черная Слобода Шацкого района. «Рязанская область является одним из лидеров в стране по этому направлению: к настоящему времени реализовано 25 проектов комплексной компактной застройки», — констатировал Николай Любимов.