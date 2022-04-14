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Суд в Москве зарегистрировал иск к Chanel
Иск подали после того, как бренд отказался продавать товары россиянам за границей. Тогда пользователи соцсетей массово стали жаловаться, что продавцы магазина Chanel отказывают им в покупке товаров бренда, если те не подпишут заявление, что покупатель не будет носить их вещи в России.

Басманный суд Москвы зарегистрировал иск к Chanel на 100 миллионов рублей. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на суд.

Иск подали после того, как бренд отказался продавать товары россиянам за границей. Тогда пользователи соцсетей массово стали жаловаться, что продавцы магазина Chanel отказывают им в покупке товаров бренда, если те не подпишут заявление, что покупатель не будет носить их вещи в России. Позже компания объяснила, чем обусловлен отказ от покупки россиянам.

Истцы хотят отсудить у компании компенсацию за моральный вред в размере 100 миллионов рублей.

«Иск Марии Чебан, Андрея Сергеева и Анастасии Страниной к ООО „Шанель“ поступил в суд и зарегистрирован», — сказали в суде.

Уточняется, что дату рассмотрения пока не назначили.