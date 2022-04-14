Суд в Москве зарегистрировал иск к Chanel

Басманный суд Москвы зарегистрировал иск к Chanel на 100 миллионов рублей. Об этом в четверг, 14 апреля,
Иск подали после того, как бренд отказался продавать товары россиянам за границей. Тогда пользователи соцсетей массово стали жаловаться, что продавцы магазина Chanel отказывают им в покупке товаров бренда, если те не подпишут заявление, что покупатель не будет носить их вещи в России. Позже компания объяснила, чем обусловлен отказ от покупки россиянам.
Истцы хотят отсудить у компании компенсацию за моральный вред в размере 100 миллионов рублей.
«Иск Марии Чебан, Андрея Сергеева и Анастасии Страниной к ООО „Шанель“ поступил в суд и зарегистрирован», — сказали в суде.
Уточняется, что дату рассмотрения пока не назначили.