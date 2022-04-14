Рязанские предприятия обменялись успешными бережливыми практиками, реализуемыми в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Рабочая встреча по обмену практиками бережливого производства в рамках протокольных поручений губернатора Рязанской области Николая Любимова состоялась 12 апреля. Своим опытом внедрения lean-технологий с рабочей группой предприятия ООО «Фибратек» поделился участник нацпроекта ООО «Риваль».

По словам замгенерального директора ООО «Риваль» Александра Бардина, участие в национальном проекте «Производительность труда» стало для компании «настоящим толчком к изменениям».

«Рабочая группа смогла увлечь в процесс улучшений всех сотрудников и вместе с ними тиражировать лучшие практики на рабочих местах. Мы регулярно проводим аудиты по системе 5С, обновляем стандарты выполнения операций. Сейчас на предприятии проводятся тренинги по основам бережливого производства — это дает возможность еще больше вовлечь персонал в культуру улучшений», — отметил Александр Бардин.

Он подчеркнул, что за время реализации активной фазы проекта предприятие сократило уровень незавершенного производства на 24%, увеличив при этом выработку на 19%. Общее время протекания процесса на пилотном участке производства каркасов в столярном цехе снизилось на 37%.

В ходе встречи представители предприятия «Фибратек» смогли оценить высокий уровень развития производственной культуры и внедряемые на ООО «Риваль» улучшения. В рамках кросс-функционального визита рабочей группе «Фибратек» представили также логистические решения и решения по оптимизации складских помещений.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5% на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.