Рязанская спортсменка стала абсолютной чемпионкой России по плаванию среди людей с ограниченными возможностями

Соревнования проходили в Йошкар-Оле.

Рязанская спортсменка Александра Мокроусова стала абсолютной чемпионкой России по плаванию среди людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта .

Чемпионат и Первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями состоялись с 8 по 13 апреля в Йошкар-Оле. В них участвовали 152 спортсмена из 25 регионов.

Рязанская спортсменка завоевала восемь золотых медалей на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров кролем, 100 и 200 метров на спине, 50 и 100 метров баттерфляем. Она занимается в спортшколе «Старт» под руководством Марии Серегиной.

В соревнованиях участвовали рязанские пловцы Михаил Станин, Илья Даньшов и Георгий Абдуллин. Они подтвердили свои разряды.