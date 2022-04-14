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Рязанская спортсменка стала абсолютной чемпионкой России по плаванию среди людей с ограниченными возможностями
Соревнования проходили в Йошкар-Оле.

Рязанская спортсменка Александра Мокроусова стала абсолютной чемпионкой России по плаванию среди людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Чемпионат и Первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями состоялись с 8 по 13 апреля в Йошкар-Оле. В них участвовали 152 спортсмена из 25 регионов.

Рязанская спортсменка завоевала восемь золотых медалей на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров кролем, 100 и 200 метров на спине, 50 и 100 метров баттерфляем. Она занимается в спортшколе «Старт» под руководством Марии Серегиной.

В соревнованиях участвовали рязанские пловцы Михаил Станин, Илья Даньшов и Георгий Абдуллин. Они подтвердили свои разряды.