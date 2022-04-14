Рязанская полиция опровергла информацию о пытках над Сергеем Ерженковым

Ранее в сети появилась информация, что Сергея Ерженкова, на которого завели уголовное дело за осквернение памятника Ленину, пытали сотрудники ФСБ. В свою очередь правоохранители опровергли эту информацию.

Рязанская полиция опровергла информацию, которую распространили в сети о якобы пытках над оператором Сергеем Ерженковым. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в сети появилась информация, что Сергея Ерженкова, на которого завели уголовное дело за осквернение памятника Ленину, пытали. В свою очередь правоохранители опровергли эту информацию.

«Указанная информация проверена сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Рязанской области и не нашла своего подтверждения. Также стоит отметить, что жалоб и заявлений со стороны подозреваемого в противоправном деянии в подразделение собственной безопасности полицейского Главка не поступало», — говорится в сообщении.

Напомним, на оператора телеведущей Ксении Собчак Сергея Ерженкова завели уголовное дело по статье «Вандализм». Он со своим приятелем нарисовали на памятнике Ленину водоэмульсионной краской. Дело находится на контроле следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский».

Фото Ura.ru