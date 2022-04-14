Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях

Самой высокооплачиваемой вакансией назвали работу программиста «1С» с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях. Рейтинг опубликовал сервис SuperJob .

Самой высокооплачиваемой вакансией назвали работу программиста «1С» с зарплатой от 150 тысяч рублей. На втором месте рейтинга оказалась вакансия Middle Backend Developer, за которую обещают от 130 до 200 тысяч.

Зарплата за вакансию, оказавшуюся на третьем месте — региональный менеджер по развитию розничной сети — составляет от 100 тысяч рублей.

Зарплату от 80 тысяч рублей обещают производителю работ, эта вакансия расположилась на четвертом месте рейтинга. Middle C# разработчик, попавший на пятое место, получает также от 80 тысяч.