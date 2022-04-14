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Рязанца задержали за угон автомобиля
В полицию обратился 40-летний мужчина. По его словам, он припарковал автомобиль около своего дома на улице Семчинской. После «ВАЗ-2115» пропал.

Рязанца задержали за угон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 40-летний мужчина. По словам рязанца, он припарковал автомобиль около своего дома на улице Семчинской. После «ВАЗ-2115» пропал.

Позже правоохранители узнали, что на окраине Рязани предлагают купить подержанный отечественный автомобиль на запчасти. Полицейские выяснили, что машина похожа на пропавшую. Они узнали, что к сделке причастен 35-летний рязанец. Его разыскали и задержали.

По предварительным данным, подозреваемый живет недалеко от дома, где владелец припарковал свой «ВАЗ». Рязанец приметил автомобиль и решил его угнать. После он привлек внимание продажей машины.

На 35-летнего рязанца завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.