Россиянам объяснили, почему маткапитал нельзя тратить на лечение и ремонт

Соответствующее разъяснение дала заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Россиянам рассказали, почему материнский капитал нельзя потратить на лечение и ремонт. Соответствующее разъяснение в четверг, 14 апреля, дала заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Ее слова привели РИА Новости.

Она объяснила, что в случае с оплатой маткапиталом лечения, гражданин берет на себя ту ответственность, которую должно нести государство. Так как в законодательстве прописано, что россияне имеют право на бесплатное медицинское обеспечение.

Что касается ремонта, то, по мнению Баталиной, в жилищном законодательстве нет понятия «ремонта» и он ничем не нормирован.

«Что мы будем оплачивать материнским капиталом, если у нас нет сегодня такого понятия, как ремонт, если он ничем не нормирован, чтобы потом мы могли сказать: а мы на это потратили маткап или нет, вы же с чем-то это должны будете сверить, а с чем? Если ремонта нет как понятия, если он не нормирован», — сказала Баталина.