Путин поручил подготовить систему внешней торговли к увеличению доли расчетов в национальных валютах

По словам президента, важные шаги в этих направлениях уже делаются.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить систему внешней торговли к увеличению доли расчетов в национальных валютах. Об этом он заявил на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе, пишет РИА Новости .

«Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что отказ от ненадежных валютных юрисдикций — важная задача для экономической безопасности. По словам Путина, это необходимо для сохранения и увеличения объемов внешней торговли, а также налаживакния связей с «предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией».