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Полицейские задержали рязанца, объявленного в розыск в другом регионе
Инцидент произошел в четверг, 14 апреля.

Полицейские задержали рязанца, объявленного в розыск в другом регионе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью в четверг, 14 апреля, на улице Качевской патрульные обратили внимание на мужчину. По версии правоохранителей, его внешность подходила под одну из ориентировок на разыскиваемого человека. Его доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что 28-летнего рязанца в федеральный розыск объявили органы внутренних дел Самарской области. В регионе его подозревали в краже. Он скрывался от органов дознания.

Мужчину передадут инициаторам розыска.