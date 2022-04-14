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Под Рязанью прошли учения МЧС по ликвидации лесного пожара
По замыслу в Солотчинском лесничестве нашли очаг «пожара». Площадь «возгорания» составила до 30 гектаров.

В четверг, 14 апреля, в Рязанском районе прошли учения по ликвидации лесного пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По замыслу в Солотчинском лесничестве нашли очаг «пожара». Площадь «возгорания» составила до 30 гектаров. Огонь распространялся в сторону населенного пункта, требовалась эвакуация населения.

Учения прошли около Орехового озера. К месту условного пожара приехали добровольцы, которые не давали огню распространиться. Работники «Пожлеса» провели опашку и начали тушить «пожар». К месту пожара приехала аэромобильная группировка главного управления.

В мероприятии также участвовали представители студенческого отряда и ВДПО, сотрудники противопожарной службы, «Пожлес», добровольной пожарной охраны, академии ФСИН.