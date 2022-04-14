Песков: Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но нужно подготовить почву

Песков заявил, что в предметном плане преград для встречи нет, но необходимо подготовить почву. Почва — текст будущего соглашения между странами, который должны подготовить представители Украины.

Президент Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил представитель кремля Дмитрий Песков. Его слова привели РИА Новости.

Песков заявил, что для встречи лидеров двух стран преград нет, но необходимо подготовить почву в виде соглашения.

«Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем» — сказал Песков.

В конце марта Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле, по итогам которых обе стороны смогли прийти к компромиссу. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев передал зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.