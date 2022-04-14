На Рязанском приборном заводе провели «Посвящение в рабочие»

Трудиться на предприятии начали 22 человека из 13 подразделений.

Государственный Рязанский приборный завод торжественно «посвятил в рабочие» молодежь, начавшую свой трудовой путь. Это 22 человека из 13 подразделений предприятия.

С приветствиями к новым рабочим кадрам, у которых первой записью в трудовых книжках стало: «АО «Государственный Рязанский приборный завод», выступили руководство предприятия и подразделений, наставники, представители профсоюзной организации и Молодежного центра, а также почетные гости: председатель Рязанской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов и директор Рязанского политехнического колледжа Анатолий Смыслов.

Обращаясь к молодым рабочим, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов сказал о том, что они после окончания учебных заведений сделали правильный выбор, начав свою трудовую деятельность на заводе, который имеет богатейшие традиции и уже более 100 лет живет, развивается и занимает передовые позиции не только в регионе, но и в России.

«Для нашего завода рабочие — это основа производства, это те, кто делает конкретную продукцию, которая применяется на различных объектах страны. Ваша работа для нас очень ценна, каждый из вас нам очень нужен. Поэтому я хочу вам пожелать закрепиться на предприятии, чтобы вы постоянно развивались, чтобы те профессиональные навыки, которые здесь получите, приносили пользу и вам, и заводу. Вам есть к чему стремиться: сегодня рабочие профессии обретают престиж и максимально востребованы такими предприятиями, как наше», — отметил Борис Романович.

Затем он дал совет рабочему пополнению: «Вы вливаетесь в большой коллектив, у вас есть наставники. Пожалуйста, учитесь у них и в профессии, и в жизненном плане. В то же время будьте сами активны, задавайте вопросы. У нас функционирует Молодежный центр, возможностей много, не будьте в стороне от общественной жизни завода, и тогда у вас все сложится, наш завод будет вам по-настоящему дорог и станет вашей судьбой!».

Директор Рязанского политехнического колледжа Анатолий Смыслов акцентировал внимание на том, что практически половина из присутствующих молодых рабочих окончили данное учебное заведение, а новые кадры придут на завод летом, после выпуска. Он отметил высокий уровень наставничества в АО «ГРПЗ» и вручил за эту работу Благодарность от администрации колледжа руководителю группы производственно-технического комплекса микроэлектронной техники Ирине Жириховой.

Завершилось мероприятие торжественной клятвой молодых людей беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться и активно участвовать в общественной жизни завода. Все они получили памятные грамоты и подарки.