Минтруд: для получения нового «путинского» пособия рязанцам нужно написать заявление

По словам первого замминистра труда и соцзащиты Елены Карпенко, автоматически новая выплата назначаться не будет. Она отметила, что повторный сбор документов, подтверждающих доходы семьи не потребуется. Их пенсионный фонд получит автоматически.

Рязанцы смогут получить новое «путинское» пособие для малоимущих семей только после написания соответствующего заявления. Об этом в четверг, 14 апреля, за заседании облдумы заявила первый замминистра труда и соцзащиты Елена Карпенко.

По ее словам, автоматически новая выплата назначаться не будет. Карпенко отметила, что повторный сбор документов, подтверждающих доходы семьи не потребуется. Их пенсионный фонд получит автоматически.

Напомним, новую ежемесячную выплату с 1 апреля получат семьи, у которых среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума.

Размер выплаты в Рязанской области в 2022 году составит 5 667, 8 501 или 11 335 рублей в зависимости от дохода. В регионе ее ежемесячно смогут получать 33 360 детей.

На заседании депутаты проголосовали за введение новой выплаты и упразднение старого пособия на детей для малоимущих семей.