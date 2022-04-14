Медведев сообщил о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Медведев написал, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия усилит группировку сухопутных сил и ПВО, развернет существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынудит Россию укреплять северо-западные рубежи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Медведев написал, что в случае вступления стран в НАТО Россия развернет силы в акватории Финского залива. По его словам, в такой ситуации речи о безъядерном статусе Балтики идти не сможет. Он заявил, что «баланс должен быть восстановлен».

Медведев отметил, что такое решение может быть вынужденным.

«Если нас вынудят — что ж: „заметьте — не мы это предложили“, как говорил герой известного старого фильма», — добавил зампредседателя Совбеза.