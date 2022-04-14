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Любимов: «В других регионах аналогов нашего Единого центра вакцинации пока нет»
В настоящее время для борьбы с ковидом в регионе открыты 69 прививочных пунктов, в том числе и мобильные для жителей отдаленных сел и деревень. Также открыты шесть пунктов бесплатного экспресс-тестирования и появился единственный в стране Единый центр вакцинации.

Губернатор Николай Любимов высказался о деятельности регионального правительства в период пандемии. Об этом в четверг, 14 апреля, он рассказал в ходе заседания Рязанской облдумы.

По его словам, в настоящее время пандемия коронавируса медленно отступает. Все это благодаря отлаженной системе своевременной диагностики в региональном здравоохранении.

В настоящее время для борьбы с ковидом в регионе открыты 69 прививочных пунктов, в том числе и мобильные для жителей отдаленных сел и деревень. Также открыты шесть пунктов бесплатного экспресс-тестирования и появился единственный в стране Единый центр вакцинации.

«В Рязани появился Единый центр вакцинации. Он организован по принципам бережливого производства, потоки посетителей разделены. Созданы максимально комфортные условия для посетителей, — сказал Николай Любимов. — Центр рассчитан на ежедневное обслуживание без предварительной записи до 1,5 тысяч человек. В других регионах аналогов нашего Центра пока нет».

Губернатор отметил, что за повышенные нагрузки рязанские медработники не остаются без соответствующих премий.

«Мы стараемся оказывать медработникам максимальную поддержку. Дополнительные выплаты из регионального бюджета получают сотрудники выездных бригад городской станции скорой помощи: врачи — в размере 20 тыс. рублей, средний медперсонал — 15 тыс., водители — 10 тыс. рублей», — сказал глава региона.