Любимов: рязанцы одобрили решение Путина о спецоперации на Украине

Он подчеркнул, что рязанцы «одними из первых» начали организованную поддержку жителей Донбасса с помощью гуманитарных грузов, временного размещения прибывших в регион.

Рязанцы одобрили решение Путина о спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил губернатор Николай Любимов во время публичного отчета в облдуме.

«Жители региона одобрили решение президента Путина о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее цель — защита людей, мирных жителей, которые, фактически, подверглись геноциду. Эту миссию выполняют и наши земляки», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что рязанцы «одними из первых» начали организованную поддержку жителей Донбасса с помощью гуманитарных грузов, временного размещения прибывших в регион.

«Я лично хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто откликнулся и протянул свою руку помощи. В этом наше единство и сила», — заключил Любимов.