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Любимов: дома обманутых дольщиков достроят до конца 2023 года
Политик отметил, что в 2021 году удалось сдать дом на улице Баженова, однако еще три дома остаются недостроенными.

Проблема обманутых дольщиков в Рязанской области решится в 2023 году. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил губернатор Николай Любимов во время публичного отчета в облдуме.

Политик отметил, что в 2021 году удалось сдать дом на улице Баженова, однако еще три дома остаются недостроенными.

«По оставшимся трем объектам у нас есть полное понимание и по строкам, и по объектам и по механизмам прав граждан. Один за домов достраивается с участием Фонда развития территорий. Решить эти проблемы в полном объеме мы планируем до конца 2023 года, несмотря на сложности с ростом цен на строительные материалы», — заверил Любимов.