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В Совфеде назвали условие для блокировки YouTube в России
Площадку ждет блокировка, если YouTube будет нарушать законы России.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказал мнение о судьбеYouTube и ответственности за использование VPN. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Клишас отметил, что западные соцсети сделали русофобию своей официальной политикой.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации», — рассказал собеседник. Он напомнил, что недавно был заблокирован канал на YouTube «Дума ТВ», который занимался освещением деятельности государственного органа власти.

По его словам, площадку ждет блокировка, если YouTube будет нарушать законы России.

Клишас рассказал, что «кому-то» может прийти решение ввести ответственность для граждан, использующих VPN.

«Я противник этого. Я считаю, что если государство принимает решение о блокировке, то оно должно ее обеспечить», — сказал сенатор.

Он добавил, что сейчас ответственность для людей не предусмотрена и в парламенте ее не разрабатывают.

Напомним, в Госдуме предложили запретить YouTube в России на десять лет.