Google предупредил об отключении подписки на хранилище One

Компания сообщает пользователям, что скоро им станет недоступна подписка на Google One.

В России пользователи Google получили предупреждение о том, что подписка на сервис One будет отменена. Сообщения об этом приходят на электронную почту, передает РИА Новости .

Компания сообщает пользователям, что скоро им станет недоступна подписка на Google One.

«Обработка платежей из вашего региона в настоящее время не производится», — говорится в сообщении, рассылаемом Google.

После завершения оплаченного периода пользователи перейдут на бесплатные 15 ГБ.