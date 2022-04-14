Google предупредил об отключении подписки на хранилище One
Компания сообщает пользователям, что скоро им станет недоступна подписка на Google One.
В России пользователи Google получили предупреждение о том, что подписка на сервис One будет отменена. Сообщения об этом приходят на электронную почту, передает
Компания сообщает пользователям, что скоро им станет недоступна подписка на Google One.
«Обработка платежей из вашего региона в настоящее время не производится», — говорится в сообщении, рассылаемом Google.
После завершения оплаченного периода пользователи перейдут на бесплатные 15 ГБ.