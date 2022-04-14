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Елена Сорокина обсудила с активистами благоустройство пространства в Рязани
Речь идет о городском пространстве, который соединяет Дубовую рощу, Вишневый сад и сквер за школой № 75 в единый маршрут.

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с рязанскими активистами, чтобы обсудить благоустройство пространства. Подробности встречи в четверг, 14 апреля, она опубликовала на личной странице «Вконтакте».

Речь идет о городском пространстве, который соединяет Дубовую рощу, Вишневый сад и сквер за школой № 75 в единый маршрут.

«Район густонаселенный, и эта прогулочная рекреационная зона очень востребована у людей. Благоустройство пространства Вишневый сад — Дубовая роща — долгосрочный проект, который мы последовательно реализуем уже несколько лет», — отметила Елена Сорокина.

По ее словам, в 2022 году на территории установят уличное освещение, видеонаблюдение, создадут тропиночную сеть, высадят вишни, липы и ели.

Кроме того, с местными активистами Елена Сорокина обсудила и благоустройство клумбы на разворотном кругу улицы Шереметьевской.

«Сегодня запускаем народное голосование по выбору ее дизайна», — заключила мэр.