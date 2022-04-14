Эксперт предсказал падение цен на автомобили до 25%

Также специалист отметил ряд причин, почему это может произойти.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов спрогнозировал падение цен на автомобили. Об этом сообщило агентство « Прайм ».

По словам эксперта, снижение цен на вторичном рынке продолжается около месяца. подержанные автомобили потеряли в стоимости не менее 10%. По ряду моделей падение может достичь 25%.

Эксперт отметил, что причиной тому — «аппетиты продавцов», выросшие за два года почти в полтора раза, а также отсутствие спроса. Так, за март число автокредитов уменьшилось на 77% из-за ухода западных концернов и резко возросших ставок.

«Что касается цен на автомобили западных автоконцернов, то здесь снижение цен начнется только после хотя бы примерного понимания сроков возвращения компаний в Россию, но текущие цены на остатки складов европейских автопроизводителей все равно не останутся такими, какие они есть. Сейчас рост цен спровоцирован дефицитом авто, но постепенно этот фактор начнет сходить на нет», — отметил Вавилов.

В случае азиатских производителей роль сыграли проблемы с логистикой и рост спроса из-за панических настроений покупателей. «Но в целом, если говорить об Азии, можно говорить о том, что с текущих цен новые автомобили вполне могут подешеветь еще на 10-15% — курс стабилизировался, логистика становится понятнее», — прогнозирует экономист.

Европейские производители после возвращения вряд ли будут задирать ценник, считает эксперт, — им нужно компенсировать упавшую прибыль. Так, с текущих уровней цены могут упасть как минимум на 25%.