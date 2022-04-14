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Эксперт предсказал падение цен на автомобили до 25%
Также специалист отметил ряд причин, почему это может произойти.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов спрогнозировал падение цен на автомобили. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По словам эксперта, снижение цен на вторичном рынке продолжается около месяца. подержанные автомобили потеряли в стоимости не менее 10%. По ряду моделей падение может достичь 25%.

Эксперт отметил, что причиной тому — «аппетиты продавцов», выросшие за два года почти в полтора раза, а также отсутствие спроса. Так, за март число автокредитов уменьшилось на 77% из-за ухода западных концернов и резко возросших ставок.

«Что касается цен на автомобили западных автоконцернов, то здесь снижение цен начнется только после хотя бы примерного понимания сроков возвращения компаний в Россию, но текущие цены на остатки складов европейских автопроизводителей все равно не останутся такими, какие они есть. Сейчас рост цен спровоцирован дефицитом авто, но постепенно этот фактор начнет сходить на нет», — отметил Вавилов.

В случае азиатских производителей роль сыграли проблемы с логистикой и рост спроса из-за панических настроений покупателей. «Но в целом, если говорить об Азии, можно говорить о том, что с текущих цен новые автомобили вполне могут подешеветь еще на 10-15% — курс стабилизировался, логистика становится понятнее», — прогнозирует экономист.

Европейские производители после возвращения вряд ли будут задирать ценник, считает эксперт, — им нужно компенсировать упавшую прибыль. Так, с текущих уровней цены могут упасть как минимум на 25%.