Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до восьми

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли поселок Климово в Брянской области. Пострадали семь человек, двое из которых в тяжелом состоянии. В Минздраве сообщили, что число пострадавших и госпитализированных увеличилось.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ в Брянской области. Комментарий РИА Новостям дал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли поселок Климово в Брянской области. Пострадали семь человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

Как сообщил Кузнецов, число пострадавших и госпитализированных увеличилось.

«По оперативным данным на 18:00, в результате инцидента в поселке Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы», — сказал он.

Кузнецов добавил, что среди пострадавших — двухлетний ребенок с проникающим ранением головы и 74-летняя женщина. Они находятся в тяжелом состоянии.