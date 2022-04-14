Байден заявил, что готов лично поехать в Киев

Журналисты задали вопрос президенту Америки, готов ли он отправить на Украину кого-то из своей администрации.

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. Об этом передает РИА Новости .

Журналисты задали вопрос президенту Америки, готов ли он отправить на Украину кого-то из своей администрации. Президент заявил, что решение пока не принималось.

Байден спросил корреспондента в шутку, готов ли он поехать в Киев. В ответ президент США услышал аналогичный вопрос и ответил: «Да».