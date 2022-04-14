А что в кино? «Подельники», «Родители строгого режима» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Подельники»

Наш обзор открывает российская новинка — триллер «Подельники», режиссерский дебют Евгения Григорьева. Биатлонист Петя с женой Настей приезжают в родное село, где жители привыкли к законам тайги. По этим законам убийство за оскорбление — право сильного, а сильнее шамана Вити Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Только 10-летний Илья готов бросить ему вызов за совершенное преступление. Петя решаем помочь мальчику: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 98%.

«Родители строгого режима»

Следующая российская новинка — комедия «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном в главных ролях. Пожилая семейная пара внезапно узнает, что их 38-летний сын, ставший мэром, оказался взяточником и коррупционером. Они приглашают его к себе домой и запирают его там, в надежде, что он перевоспитается. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 93%.

«Добро пожаловать в семью»

Криминальная комедия «Добро пожаловать в семью» режиссера Владимира Зинкевича рассказывает про криминального авторитета Леонида Ивановича. В этом мире он любит лишь две вещи: быть крестным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Только Саша, влюбившийся в Миру, ничего не знает про семью. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 94%.

«Обратимая реальность»

Фантастический триллер «Обратимая реальность» режиссера Дмитрия Константинова рассказывает о невероятном развлечении будущего. Компания «Новая жизнь» предлагает своим клиентам виртуальные приключения на любую тему — романтическое свидание, месть ненавистному боссу, экстрим. Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. Подозрение падает на группу антивиртов, которые стремятся вернуть людей в реальность с подлинными ощущениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Но каждый его шаг все больше и больше запутывает дело. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 92%.

«Буран»

Герой картины «Буран» Максим Ковалев — звезда хоккейного клуба и не привык сдерживать эмоций нигде. Ни на хоккейном матче, ни когда гаишник тормозит его по дороге на важную игру и хочет оформить все «по правилам». Простой конфликт оборачивается для него роковой ситуацией, которая в корне меняет его жизнь — теперь ему грозит срок. Так на одной дороге оказались вместе водитель-дальнобойщик, сотрудник следственного комитета, гаишники, автолюбители, застрявшие в снежном катаклизме. Оценка фильма на Кинопоиске — 5.6.

«Пласт»

Череду отечественных новинок завершает криминальная драма «Пласт» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. По сюжету криминальный босс Евгений Сергеевич поручает героям фильма Славе и Жене реализовать контрабандную партию янтаря. Подобные задания им не в новинку, так как они занимаются этим с 90-х, но шанс подняться и стать обеспеченными людьми они упустили по вине Славы. После получения от Евгения Сергеевича большой партии в голове у Жени возникает план, как быстро разбогатеть и стать тем человеком, которым он всегда мечтал быть. Оценка фильма на Кинопоиске — 5.9.

«Близнец»

Теперь перейдем к зарубежным новинкам. Финский фильм ужасов «Близнец» рассказывает о молодой семье, которая решила переехать в сельскую глубинку, чтобы восстановить силы после тяжелой трагедии, случившейся у них. Однако вместо тишины и спокойствия их ждет настоящий кошмар. Сын Элиот начинает странно себя вести. Он говорит, что по ночам ему является некое потустороннее существо. Мать Элиота вынуждена вступить в отчаянную схватку за душу своего ребенка. Оценка на сайте IMDb — 5.7.

«Дьяволик»

Итальянский криминальный детектив «Дьяволик» рассказывает о неуловимом воре — популярном персонаже комиксов. В городе Клервилль полиция сбилась с ног в поисках таинственного и жестокого преступника по прозвищу Дьяволик. В очередной раз дерзкий гангстер ускользнул от служителей закона. Несмотря на неудачу, инспектор Гинко спешит расставить новую ловушку. В город приезжает леди Кант, обладающая знаменитым розовым бриллиантом, и инспектор уверен, что таинственный вор обязательно заинтересуется драгоценным камнем. Оценка на Кинопоиске — 5.9, на сайте IMDb — 6.2.

«9 жизней»

Еще одна криминальная новинка этой недели — американский триллер «9 жизней» режиссера и сценариста Джиджи Гастона. По сюжету бывшая танцовщица решает изменить свою судьбу и во что бы то ни стало спасти мальчика по соседству, жизни которого угрожает мафия в лице ее бывшего возлюбленного.

«Закат»

Французский фильм «Закат» с Шарлоттой Генсбур в главной роли вошел в программу Венецианского кинофестиваля в 2021 году. Тихая атмосфера курорта Акапулько с пляжами и размеренной жизнью в гостиничных люксах, казалось бы, не может быть потревожена ничем. Однако, случай может нарушить тихий порядок состоятельной пары, и нарастающая напряженность начнет раскрывать тайны каждого. Оценка на Кинопоиске — 6.4, на сайте IMDb — 6.6, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 79%.

«Альпийские приключения»

Следующая новинка — семейный фильм «Альпийские приключения». Главный герой мальчик Урсли с семьей живет на небольшой ферме в Швейцарских Альпах. У него есть особый дар понимать животных. После того, как его родители на смогли расплатиться по кредиту, они были вынуждены продать маленького козлика Урсли, с которым мальчик очень подружился. Урсли очень хочет спасти своего любимого друга и поэтому отправляется навстречу приключениям. Оценка на сайте IMDb — 6.7.

«Красавица и дракон»

Японский фантастический мультфильм «Красавица и дракон» рассказывает о школьнице Судзу, которая в обычной жизни простая и незаметная девушка, а в виртуальном пространстве U, где обитает 5 миллиардов пользователей, она полная своя противоположность — знаменитая красавица-певица под ником Белль. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя в образе дракона. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний, любви конечной целью которого станет обрести самих себя. Оценка на сайте IMDb — 7.3, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 95%.

«Стражи терракоты»