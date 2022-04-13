Жилье в период санкций — стоит ли брать квартиру в ипотеку

Корреспондент РЗН. инфо выяснил у специалистов стоит ли в ближайшее время рязанцам вкладываться в новое жилье, брать его в ипотеку и как дальше будет вести себя рынок недвижимости.

В конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% годовых. Она повлияла на условия по новым кредитам. Строительные компании столкнулись с проблемами при закупке импортных стройматериалов. Одновременно с этим спрос на покупку жилья достиг пика — люди вкладывались в квадратные метры, чтобы сохранить свои сбережения, несмотря на то, что цены взлетели в несколько раз.

Корреспондент РЗН. инфо выяснил у специалистов стоит ли в ближайшее время рязанцам вкладываться в квартиру, брать ее в ипотеку и как дальше будет вести себя рынок недвижимости.

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