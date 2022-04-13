Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев

Ранее в СБУ заявили, что Виктора Медведчука задержали по поручению Зеленского. Якобы тот скрывался 48 дней и пытался «сбежать за границу». В свою очередь в Кремле не стали комментировать информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что-то сообщение может не соответствовать действительности, так как со стороны Украины много фейков.

Российским властям предложили обменять лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее в СБУ заявили, что Виктора Медведчука задержали по поручению Зеленского. Якобы тот скрывался 48 дней и пытался «сбежать за границу». В свою очередь в Кремле не стали комментировать информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщение может не соответствовать действительности, так как со стороны Украины много фейков.

Позже глава Украины выступил с обращением к российской стороне и предложил им обмен украинских военных на Медведчука. Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и в связи с этим предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.

«Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», — добавил Зеленский.

Однако бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что новость о задержании Медведчука — является лишь поводом отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.

В 2021 году Медведчуку предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году глава политсовета ОПЗЖ в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест, но в марте суд разрешил арестовать политика.