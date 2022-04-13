Владелец Nurofen и Durex планирует продать российский бизнес

Отмечается, что процесс может включить в себе передачу владения третьей стороне или сотрудникам.

Компания Reckitt Benckiser планирует продать российский бизнес. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз фирмы.

Отмечается, что процесс может включить в себе передачу владения третьей стороне или российским сотрудникам. В компании рассказали о работе с российскими коллегами над деталями и возможными вариантами сделки.

Помимо этого, Reckitt пообещала приложить максимум усилий для сохранения сотрудникам работы при новой структуры. Компания заверила, что будет им выплачивать заработную плату до конца 2022 года.

Специализация британской фирмы Reckitt Benckiser — продажа различных товаров, среди которых средства личной гигиены, лекарства и продукты питания. Она владеет брендами Vanish, Cillit Band, Durex, Nurofen. В марте компания заморозила инвестиции в Россию и приостановила рекламные и спонсорские кампании.