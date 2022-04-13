Vitol Group планирует до конца года прекратить торговать российской нефтью
Во втором квартале уменьшатся отрабатываемые объемы сырья.
Независимый трейдер Vitol Group планирует до конца года прекратить торговать российской нефтью. Об этом сообщило издание
Как указано в заявлении компании, во втором квартале по мере сокращения нынешних контрактных обязательств значительно уменьшатся обрабатываемые Vitol объемы российской нефти. К концу года фирма намерена полностью перестать торговать российским сырьем и нефтепродуктами, если не будет иных указаний.