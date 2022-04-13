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В Захаровском районе установили карантин по бешенству
Карантин установили в селах Субботино и Большое Коровино.

В Захаровском районе установили карантин по бешенству. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В среду, 13 апреля, на районной комиссии по ЧС врач-эпизоотолог Сергей Филипкин сообщил, что в начале апреля в селе Большое Коровино в трупе собаки нашли бешенство. Из-за этого в селах Субботино и Большое Коровино установили карантин.

Сотрудники ветстанции Захаровского района напомнили, что домашнее животное может заразиться бешенством от укуса дикого животного или попадания зараженной слюны на поврежденное место.

Ранее сообщалось, что 16 апреля в трех районах Рязани пройдет бесплатная вакцинация домашних кошек и собак от бешенства.